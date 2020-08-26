Москва, , 10:04 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве в области физкультуры и спорта одобрили министры спорта стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). Встреча глав ведомств прошла 25 августа в онлайн-режиме.

«Сейчас очень важно направить все наши усилия, национальный опыт на поддержку спортивной индустрии и всего человеческого общества», — сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Вопрос принятия меморандума обсуждался ещё в 2018 году, когда в БРИКС председательствовала ЮАР. В конце 2019 года Минспорт РФ предложил МИД России принять документ в 2020 году в рамках российского председательства.

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