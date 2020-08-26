Орландо, США, , 09:19 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Ютой Джаз» в пятом матче серии четвертьфинала плей-офф Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 117:107.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей, который набрал 42 очка. Центровой Никола Йокич записал на свой счёт 31 очко.

В составе «Юты» наибольшую результативность показал защитник Донован Митчелл, который набрал 30 очков.

Таким образом, «Денвер» сократил отставание в серии: 2−3.

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