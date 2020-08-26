Орландо, США, , 09:11 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в пятом матче серии четвертьфинала плей-офф Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 154:111.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Пол Джордж, набравший 35 очков. Кавай Леонард записал на свой счёт 32 очка.

В составе «Далласа» наибольшую результативность показал разыгрывающий Лука Дончич, набравший 22 очка.

Таким образом, «Клипперс» снова вышли вперёд в серии: 3−2.

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