Нью-Йорк, США, , 09:03 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Бельгии Элисе Мертенс в матче третьего круга турнира в Цинциннати. Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 2:6, 3:6.

Кудерметова два раз подала навылет, допустив две двойные ошибки, и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету её соперницы четыре эйса, две ошибки на подаче и четыре брейка.

В четвертьфинале турнира Мертенс сыграет с американской теннисисткой Джессикой Пегулой.

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