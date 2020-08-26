Нью-Йорк, США, , 08:58 — REGNUM Российская теннисистка Вера Звонарёва проиграла представительнице Великобритании Йоханне Конте в матче третьего круга турнира в Цинциннати. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты завершилась со счётом 4:6, 2:6.

Звонарёва семь раз подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и не имела возможности реализовать брейк-пойнты. На счету её соперницы пять эйсов, три ошибки на подаче и 3 из 4 брейков.

В четвертьфинале турнира Конта сыграет с греческой теннисисткой Марией Саккари.

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