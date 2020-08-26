Нью-Йорк, США, , 08:49 — REGNUM Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над представителем США Теннисом Сандгреном в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Джокович два раза подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

В четвертьфинале турнира Джокович сыграет с немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом.