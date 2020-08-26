Нью-Йорк, США, , 08:45 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Испании Роберто Баутисте-Агуту в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 2:6.

Хачанов 10 раз подал навылет, допустив три двойных ошибки, и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, семь ошибок на подаче и три брейка.

В четвертьфинале турнира Баутиста-Агут сыграет с Даниилом Медведевым.

Читайте также: Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати

Читайте ранее в этом сюжете: Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в США