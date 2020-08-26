Нью-Йорк, США, , 08:41 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Словении Аляжем Бедене в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Медведев шесть раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.

В четвертьфинале Медведев сыграет с испанским теннисистом Роберто Баутистой-Агутом, который во втором круге обыграл Карена Хачанова.

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