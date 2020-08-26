Эдмонтон, Канада, , 08:26 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» во втором матче полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Ванкувера» шайбы забросили нападающие Тайлер Тоффоли, Бо Хорват, оформивший дубль, Элиас Петтерссон и Таннер Пирсон.

У «Вегаса» точными бросками отметились форварды Алекс Так и Макс Пачиоретти.

Таким образом, «Ванкувер» сравнял счёт в серии: 1−1.

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