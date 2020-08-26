Каталония, Испания, , 08:24 — REGNUM Средства массовой информации Испании выдвинули версии, почему игрок «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси решил покинуть футбольный клуб.

Так, газета El Mundo Deportivo предположила, что Месси принял решение покинуть команду из-за дружбы с нападающим Луисом Суаресом, на которого новый главный тренер Рональд Куман не рассчитывает и уже сообщил ему, что он покинет клуб.

Портал As.com, в свою очередь, сообщает, что Месси решил уйти из клуба после разговора с Куманом. Новый тренер, по информации СМИ, заявил, что нападающий больше не будет пользоваться привилегированным положением в команде.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял окончательное решение о своём будущем в клубе. Аргентинец хочет покинуть клуб, он сообщил об этом по факсу. Нападающий намерен воспользоваться опцией расторжения контракта. В самом клубе подтвердили желание Месси покинуть команду.

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