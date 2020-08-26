Торонто, Канада, 26 августа 2020, 08:20 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Бостон Брюинз» во втором матче полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.
В составе «Тампы» дубль оформил нападающий Блейк Коулман, ещё одну шайбу забросил российский форвард Никита Кучеров. У «Бостона» отличились Ник Ритчи и Брэд Маршан, сделавший дубль.
Победу «Тампе» принёс гол нападающего Ондржея Палата в овертайме.
Таким образом, «Тампа» сравняла счёт в серии: 1−1.
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