Торонто, Канада, , 08:20 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Бостон Брюинз» во втором матче полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Тампы» дубль оформил нападающий Блейк Коулман, ещё одну шайбу забросил российский форвард Никита Кучеров. У «Бостона» отличились Ник Ритчи и Брэд Маршан, сделавший дубль.

Победу «Тампе» принёс гол нападающего Ондржея Палата в овертайме.

Таким образом, «Тампа» сравняла счёт в серии: 1−1.

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