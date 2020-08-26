Москва, , 08:19 — REGNUM Из-за конфликтной ситуации с форвардом санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артёмом Дзюбой нападающий московской команды «Спартак» Александр Соболев не получил вызов в российскую футбольную сборную. Об этом 26 августа сообщил журналистам главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Как отметил главный тренер российской сборной, отвечая на соответствующий вопрос, Соболев действительно прибавил как игрок в составе «Спартака» по сравнению с первыми играми за команду, однако с ним сложилась, по мнению Черчесова, достаточно простая ситуация.

«У них ситуация с Артёмом Дзюбой, понятно, что ему надо соответствовать, но прежде чем он будет (вызываться в сборную), они между собой должны эту ситуацию привести к нулю», — сказал специалист.

Кроме этого, он уточнил, что тренерскому штабу сборной России по футболу не хочется иметь в команде игроков, которые друг друга не очень хорошо понимают, а между Соболевым и Дзюбой, как полагает Черчесов, «есть какая-то неприязнь».

«Думаю, что Соболеву эту тему надо закрыть, тогда мы будем на это смотреть так, как должны. Артем приедет (в состав сборной), мы с ним поговорим на эту тему, может быть, он как старший сам сделает какие-то попытки, чтобы эту тему убрать с повестки дня. Согласитесь, нельзя собирать команду, изначально зная, что там есть какие-то недопонимания, тем более такого плана», — также заявил главный тренер и добавил, что он в данном случае не занимает ничью сторону.

Отметим, ранее Александр Соболев заявил в интервью YouTube-каналу «Красава», что он «никак не относится» к Дзюбе и выразил свое мнение по поводу того, что форвард «Зенита» не поддержал Александра Кокорина после драки в кафе в центре Москвы.