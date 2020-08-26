Тегеран, , 08:22 — REGNUM 25 августа Международная федерация университетского спорта (FISU) провела свое первое заседание онлайн и избрала в качестве лучшего проект иранской студентки Захры Басири из университета имени Авиценны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мероприятие, посвящённое теме здоровья и спорта, проходило в режиме онлайн. В нем приняли участие около 1400 студентов. Басири вместе со студентами из Италии, Германии, Великобритании, Южной Африки, Панамы и Барбадоса была выбрана в качестве победителя конкурса. В кулуарах мероприятия также прошли виртуальные соревнования по FIFA и шахматам.

Международная федерация университетского спорта является ключевой составляющей в развитии сферы спорта по всему миру, отвечая за организацию и руководство всемирными спортивными соревнованиями для студентов-спортсменов в возрасте от 17 до 28 лет.