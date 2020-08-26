Каталония, Испания, , 01:33 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» получил уведомление от нападающего Лионеля Месси, в котором он заявил о желании покинуть команду, сообщает 25 августа агентство Associated Press.

В клубе отметили, что заявленный футболистом ранее пункт в контракте, позволяющий расторгнуть договор в одностороннем порядке, нельзя будет использовать в этом году, поскольку срок для такой возможности истёк 10 июня. По предварительной информации, вопрос о выходе Месси из клуба будет решаться на встрече совета директоров, которая пройдет в ближайшее время.

Ранее, напомним, о решении Месси покинуть каталонский клуб сообщало испанское издание As. Футболист намерен перейти в другую команду и для этого пытается воспользоваться своим правом досрочного расторжения контракта в связи с тем, что сезон закончился недавно из-за пандемии коронавируса.

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