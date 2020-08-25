Киев, , 23:42 — REGNUM Донецкий «Шахтер» не выдержал под натиском киевского «Динамо» в матче за Суперкубок Украины. Встреча прошла на главном стадионе страны «Олимпийский» в Киеве и закончилась со счетом 3:1.

Счет был довольно быстро открыт. На 20-й минуте уругвайский полузащитник «динамовцев» Карлос Де Пена отличился с передачи Сергей Сидорчука. Вскоре преимущество «киевлян» увеличил форвард Жерсон Родригес, отличившись с передачи многообещающего 20-летнего форварда Владислава Супряга.

На 37-й минуте форвард «Шахтера» Жуниор Мораес сократил отставание своей команды до минимума, но, увы, этот гол не помог «шахтерам» прийти в себя и сравнять счет.

На 83-й минуте итоговый счет установил испанец Фран Соль.

«Динамо» в рекордный девятый раз стал обладателем Суперкубка страны. У «Шахтера» восемь побед в этом турнире.