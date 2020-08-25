Москва, , 23:15 — REGNUM Московский «Локомотив» получил официальный запрос от итальянской «Аталанты» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука, информирует журналист Джанлука Ди Марцио на своей официальной странице в «Твиттере».

По данным источника, в ближайшие несколько часов «железнодорожники» должны будут ответить на предложение клуба из Бергамо. Ожидается, что итальянская команда выплатит компенсацию в размере 14−15 миллионов евро, однако, по некоторой информации, клубы сошлись на 8 миллионах, которые были прописаны в качестве отступных.

В текущем сезоне Миранчук всего лишь за пять матчей чемпионата набрал 5 (2+3) очков по системе «гол+пас». В прошлом сезоне он набрал 21 (16+5) очко в 32 матчах.