Тула, , 22:32 — REGNUM Тульский «Арсенал» разошелся ничьей с подмосковными «Химками» в рамках пятого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счетом — 1:1.

В коллективе новичков Российской премьер-лиги счет открыл 21-летний нападающий Карман Алиев, это первый гол футболиста «Химок» в этом сезоне. Ближе к концу второго тайма, а именно на 76-й минуте, положение тульского «Арсенала» спас Замбией Эванс Кангва, отличившийся с передачи воспитанника «Спартака» Владислава Пантелеева.

«Арсенал» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав пять очков в пяти турах чемпионата. Тем временем «Химки» набрали свой второй балл за текущую кампанию, что ставит их на предпоследнее 15-е место.