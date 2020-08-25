Москва, , 21:44 — REGNUM Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от подписания контракта с новоиспеченным полузащитником Бактиером Зайнутдиновым.

«Он разнообразит нашу игру. Бактиер может успешно играть как на позиции крайнего защитника, так и на любой атакующей. Он агрессивен, хорошо вступает в отбор, у него неплохой удар. В прошлом сезоне в «Ростове» он забил четыре гола, может и отдавать голевые передачи. Плюс он подходит под нашу стратегию, поскольку еще молод», — приводит высказывание специалиста официальный сайт ЦСКА.

В минувшем сезоне Бактиер Зайнутдинов провел 17 матчей в чемпионате России и набрал 6 (4+2) очков по системе «гол+пас».