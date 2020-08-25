Барселона, Испания, , 20:50 — REGNUM Действующий капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял окончательное решение касательно своего будущего в клубе.

Согласно информации портала Marca, аргентинец хочет покинуть клуб, сообщив об этом по факсу. По данным источника, форвард воспользуется опцией расторжения контракта.

Месси не примет участие в ближайших тренировках команды и не будет проходить тестирование на коронавирус.

В минувшем сезоне Месси набрал 48 (25+23) очков по системе «гол+пас» в 33 матчах чемпионата Испании.