Барселона, Испания, 25 августа 2020, 20:50 — REGNUM Действующий капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял окончательное решение касательно своего будущего в клубе.
Согласно информации портала Marca, аргентинец хочет покинуть клуб, сообщив об этом по факсу. По данным источника, форвард воспользуется опцией расторжения контракта.
Месси не примет участие в ближайших тренировках команды и не будет проходить тестирование на коронавирус.
В минувшем сезоне Месси набрал 48 (25+23) очков по системе «гол+пас» в 33 матчах чемпионата Испании.