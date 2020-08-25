Милан, Италия, 25 августа 2020, 20:37 — REGNUM Антонио Конте продолжит свою работу в миланском клубе даже после проигранного финала Лиги Европы УЕФА.
Согласно информации на официальном сайте «Интера», в рамках сегодняшнего собрания с личным участием Антонио Конте руководством было принято решение, что итальянский специалист сохранит свой пост.
«Сегодняшняя встреча между клубом и Конте была конструктивной в плане преемственности и совместного исполнения стратегии. Стороны заложили основы для развития проекта», — сообщается на портале клуба.
В минувшем сезоне «Интер» под руководством Конте закончил чемпионат на втором месте и взял серебряные медали Лиги Европы УЕФА.