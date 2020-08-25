Манчестер, Великобритания, , 20:22 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» нацелен провернуть самый громкий трансфер в истории мирового футбола. Клуб включился в борьбу за форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который думает об уходе из испанского команды.

Согласно информации портала Deportes Cuarto, представители «дьяволов» начали делать первые шаги к подписанию легендарного аргентинца. «Манчестер Юнайтед» обладает лучшими финансовыми возможностью на фоне своих главных конкурентов «Интера» и «Манчестер Сити».

Лионель Месси думает об уходе из родного из-за печальных результатов, который показывает клуб в последнее время. Он объявит о своем решении в ближайшие дни.