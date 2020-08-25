Берлин, , 20:08 — REGNUM Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв определился с составом команды на ближайшие матчи Лиги Наций.

Голкиперы: Оливер Бауманн, Бернд Лено, Кевин Трапп.

Защитник: Матиас Гинтер, Робин Гусенс, Тило Керер, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Нико Шульц, Никлас Зюле, Джонатан Та.

Полузащитники: Юлиан Брандт, Эмре Джан, Юлиан Дракслер, Илкай Гюндоган, Кай Хаверц, Тони Кроос, Флориан Нойхаус.

Нападающие: Лерой Сане, Суат Сердар, Лука Вальдершмидт, Тимо Вернер.

Стоит отметить, что лишь двое футболистов мюнхенской «Баварии», одержавшей победу в последнем розыгрыше Лиги чемпионов, удостоились вызова в национальную сборную.