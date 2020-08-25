Ливерпуль, Великобритания, , 19:53 — REGNUM 25 августа в рамках товарищеской встречи был разыгран матч между командами «Ливерпуль» и «Ред Булл Зальцбург». Игра завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Уильямс, Фабиньо, Вейналдум, Кейта, Мане, Салах, Фирмино.

«Ред Булл Зальцбург»: Коронел, Вальчи, Онгюэн, Рамальо, Ульмер, Юнузовч, Собослаи, Бернед, Мвепу, Бериша, Дака.

Забитые мячи: Патсон Дака (Мергим Бериша) 3 — 0:1, Патсон Дака (Мергим Бериша) 13 — 0:2, Риан Брюстер (Джеймс Милнер) 72 — 1:2, Риан Брюстер 81 — 2:2.