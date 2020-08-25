Барселона, Испания, , 16:44 — REGNUM Новый главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман не рассчитывает на 33-летнего форварда сборной Уругвая Луиса Суареса, сообщает испанская газета Mundo Deportivo. Контракт уругвайца с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца следующего сезона.

Ранее сообщалось, что Артуро Видаль также не входит в планы нидерландского специалиста.

В прошлом сезоне Суарес принял участие в 28-ми матчах испанской Примеры, в которых набрал 16+8 очков по системе гол+пас.