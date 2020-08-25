Ньон, Швейцария, , 15:55 — REGNUM Матч за Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей» пройдёт со зрителями. Об этом 25 августа сообщается на сайте УЕФА.

Отмечается, что исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить на матч ограниченное число зрителей — до 30% от вместимости стадиона.

При этом все другие встречи под эгидой УЕФА, как и планировалось первоначально, будут проводиться без болельщиков до дальнейшего распоряжения.

Матч за Суперкубок УЕФА рассматривается в качестве пилотного проекта, который должен стать началом возвращения болельщиков на стадионы.

Напомним, матч «Баварии» и «Севильи» состоится 24 сентября в Будапеште.