Москва, , 15:36 — REGNUM Московский ЦСКА объявил о переходе казахстанского полузащитника Бактиёра Зайнутдинова из «Ростова». Об этом 25 августа сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что «армейцы» подписали контракт с 22-летним футболистом до лета 2025 года. В новой команде он будет выступать под 19-м номером. В клубе отметили, что граждане Казахстана не считаются легионерами в чемпионате России.

В сезоне 2019/20 РПЛ Зайнутдинов сыграл за «Ростов» 17 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее Зайнутдинов играл за казахстанские клубы «Тараз» и «Астана». За сборную Казахстана он провёл 13 матчей и забил шесть голов.