Барселона, Испания, 25 августа 2020, 15:29 — REGNUM «Барселона» попросит нескольких футболистов команды пересмотреть условия личных контрактов. Об этом 25 августа сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что речь идёт о таких игроках, как Жерар Пике, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Серхи Роберто. Клуб попросит их пойти на снижение зарплаты.
Причиной такой просьбы стал продолжающийся кризис в условиях пандемии коронавируса.
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