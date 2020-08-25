Барселона, Испания, , 15:29 — REGNUM «Барселона» попросит нескольких футболистов команды пересмотреть условия личных контрактов. Об этом 25 августа сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что речь идёт о таких игроках, как Жерар Пике, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Серхи Роберто. Клуб попросит их пойти на снижение зарплаты.

Причиной такой просьбы стал продолжающийся кризис в условиях пандемии коронавируса.

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