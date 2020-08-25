Москва, , 14:43 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с заявкой на матчи Лиги наций с командами Сербии и Венгрии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Российские болельщики Дарья Антонова © ИА REGNUM

В заявку попали 26 футболистов, среди которых три вратаря: Маринато Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи») и Антон Шунин («Динамо»).

Из защитников в команду вызваны Марио Фернандес (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Сергей Петров, Егор Сорокин («Краснодар») и Роман Нойштедтер (без клуба).

Линия полузащиты представлена такими игроками, как Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев («Зенит»), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин («Спартак»), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук («Локомотив»), Юрий Газинский («Краснодар»), Алексей Ионов («Ростов») и Далер Кузяев (без клуба).

В атакующей линии — Артём Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»), Евгений Луценко («Арсенал»), Фёдор Смолов («Локомотив»).

Отметим, что Луценко и Мостовой вызваны в сборную России впервые.

Напомним, 3 сентября в Москве пройдёт матч Россия — Сербия, а 6 сентября в Будапеште состоится встреча команд Венгрии и России.

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