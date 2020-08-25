Ростов-на-Дону, , 14:42 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Бахтиер Зайнутдинов стал игроком столичного ЦСКА. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих 25 августа.

«Между нашим клубом и ЦСКА достигнуто соглашение о трансфере игрока. <…> Нам очень жаль расставаться, поэтому мы не прощаемся, а говорим «до свидания» и желаем Бахтиеру успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении.

Контракт с московским клубом рассчитан до конца сезона 2024/2025.

Уточняется, что полузащитник сборной Казахстана и команды «Астана» перешёл в «Ростов» в январе 2019 года. Зайнутдинов провёл в составе жёлто-синих35 матчей и стал автором четырёх голов.

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