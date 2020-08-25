Манчестер, Великобритания, , 14:20 — REGNUM Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» пытается выяснить, можно ли провести покупку форварда «Барселоны» Лионеля Месси без нарушения правил финансового фэйр-плей. Об этом 25 августа сообщает ESPN.

По информации издания, «Манчестер Сити» пристально следит за ситуацией с Месси и «Барселоной». При этом пока нет точной информации о готовности каталонского клуба отпустить 33-летнего форварда.

Ранее сообщалось, что «Барселона» оценивает стоимость Месси в €700 млн, и любые клубы, заинтересованные в покупке футболиста, будут вынуждены заплатить не меньше этой суммы.

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