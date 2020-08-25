Марсель, Франция, , 14:14 — REGNUM Во французском футбольном клубе «Марсель» три человека заразились коронавирусом. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба клуба.

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Имена представителей клуба, которые оказались заражёнными, не раскрываются. Отмечается, что клуб передал данные о них в Лигу профессионального футбола Франции.

Ранее сообщалось о нескольких случаях заражения в «Марселе», из-за чего матч первого тура чемпионата Франции «Марсель» — «Сент-Этьен», запланированный на 21 августа, был перенесен на сентябрь.