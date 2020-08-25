Рим, , 13:30 — REGNUM Санкт-петербургскому «Зениту» предложили купить полузащитника «Ромы» Хавьера Пасторе. Об этом 25 августа сообщает Il Messaggero.

По информации издания, главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека не рассчитывает на Пасторе в новом сезоне.

Отмечается, что у аргентинского футболиста есть несколько вариантов продолжения карьеры, среди которых значится «Зенит», возобновивший интерес к игроку.

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