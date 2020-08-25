Нью-Йорк, США, , 13:09 — REGNUM Латвийская теннисистка Елена Остапенко отказалась принимать участие в Открытом чемпионате США по теннису (US Open). Об этом 25 августа сообщает пресс-служба турнира.

На US Open Остапенко трижды доходила до третьего раунда. На сегодняшний день она располагается на 42-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Остапенко трижды выигрывала турниры WTA в одиночном разряде. В 2017 году она стала победительницей Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Ранее от участия в турнире, который пройдет с 31 августа по 13 сентября, отказались такие теннисистки, как Эшли Барти (первый номер рейтинга), Симона Халеп (2), Элина Свитолина (5), Бьянка Андрееску (6), Кики Бертенс (7), Белинда Бенчич (8).

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