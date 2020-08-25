Москва, 25 августа 2020, 12:33 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может завершить карьеру боем на турнире Bellator в Москве. Об этом 25 августа заявил президент организации Скотт Кокер.

«Да, мы планируем, что свой последний поединок Федор проведет в Москве», — цитирует Кокера ТАСС.

Ранее Емельяненко заявил, что готов провести бой-реванш с бразильцем Фабрисио Вердумом.

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