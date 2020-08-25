Нью-Йорк, США, 25 августа 2020, 11:42 — REGNUM Российская теннисистка Вера Звонарёва одержала победу над представительницей Германии Лаурой Зигемунд в матче второго круга турнира в Цинциннати. Встреча завершилась со счётом 6:1; 6:1.
Звонарёва два раза подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.
В третьем круге Звонарёва сыграет с британской теннисисткой Йоханной Контой.
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