Нью-Йорк, США, 25 августа 2020, 11:32 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:1.
Хачанов восемь раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсой, ни одной ошибки на подаче и ни одного брейка.
В третьем круге Хачанов сыграет с другим испанским теннисистом — Роберто Баутистой-Агутом.
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