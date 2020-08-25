Нью-Йорк, США, , 11:27 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем США Маркосом Грином в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Медведев восемь раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге Медведев сыграет со словенским теннисистом Аляжем Бедене.

Отметим, что эта победа стала для Медведева первой за полгода — с тех пор, как теннисный сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

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