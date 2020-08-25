Барселона, Испания, 25 августа 2020, 11:22 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может перейти во французский ПСЖ. Об этом 25 августа сообщает Sport.es.
По информации издания, ПСЖ заинтересован в услугах 33-летнего уругвайского футболиста. Контракт Суареса с каталонским клубом рассчитан до 2021 года.
Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не рассчитывает на Суареса. При этом футболистом интересовался амстердамский «Аякс».
Читайте ранее в этом сюжете: Нападающий Луис Суарес заявил, что хотел бы остаться в «Барселоне»