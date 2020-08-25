Барселона, Испания, , 11:22 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может перейти во французский ПСЖ. Об этом 25 августа сообщает Sport.es.

По информации издания, ПСЖ заинтересован в услугах 33-летнего уругвайского футболиста. Контракт Суареса с каталонским клубом рассчитан до 2021 года.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не рассчитывает на Суареса. При этом футболистом интересовался амстердамский «Аякс».

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