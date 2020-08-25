Турин, Италия, , 10:17 — REGNUM Туринский «Ювентус» может купить полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса. Об этом 25 августа сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Отмечается, что «Ювентус» определил 26-летнего аргентинского хавбека одной из своих приоритетных трансферных целей.

Напомним, в январе 2019 года ПСЖ купил Паредеса у «Зенита» за €40 млн. В сезоне 2019/20 он сыграл в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей. Также он принимал участие в финале Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

Читайте также: Форвард «Монпелье»: Худший — это Паредес