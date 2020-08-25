Орландо, США, , 10:08 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 135:115.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.

В составе «Портленда» наибольшую результативность показал центровой Юсуф Нуркич, на счету которого дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов.

Таким образом, «Лейкерс» укрепили своё преимущество в серии: 3−1.

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