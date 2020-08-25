Орландо, США, , 09:50 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 117:114.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 15 подборов.

В составе «Оклахомы» наибольшую результативность показал разыгрывающий Деннис Шрёдер, набравший 30 очков. Кроме того, Крис Пол записал на свой счёт 26 очков.

Таким образом, «Оклахома», проиграв первые два матча, сравняла счёт в серии: 2−2.

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