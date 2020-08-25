Владикавказ, , 09:24 — REGNUM В Северной Осетии открылась первая детская академии футбола «Алания». Инициатором нового проекта стал глава региона Вячеслав Битаров. Спортивный объест создан в рекордные сроки (пять месяцев) в курортной зоне города Владикавказа, сообщили 25 августа в пресс-службе руководителя субъекта.

Академия построена на внебюджетные средства. Она обошлась в 250 млн рублей. Её воспитанниками станут 120 юношей в возрасте от 12 до 16 лет. Они будут проживать в пятиэтажном здании, тренировки будут проводиться на двух футбольных полях.

Тренировать юных футболистов станут 13 опытных специалистов. Возглавил тренерский штаб академии Владимир Рокунов, раннее тренировавший молодёжный состав клуба «Мордовия».