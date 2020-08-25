Орландо, США, , 09:23 — REGNUM «Майами Хит» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 99:87.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Индианы» Виктор Оладипо, набравший 25 очков.

В составе «Майами» наибольшую результативность показал разыгрывающий Горан Драгич, записавший на свой счёт 23 очка.

Таким образом, «Майами» выиграл серию со счётом 4−0 и вышел в полуфинал плей-офф Восточной конференции НБА.

Читайте ранее в этом сюжете: «Майами» обыграл «Индиану» в серии плей-офф НБА