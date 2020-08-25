Асунсьон, , 09:06 — REGNUM Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо освобождён из-под домашнего ареста в Парагвае. Такое решение принял суд 24 августа, сообщает местная газета ABC Color.

«Действующий домашний арест снят», — приводит издание слова судьи Густаво Амарильи.

Вместе с Роналдиньо был арестован его брат Роберт де Ассису, которого судья приговорил к двум годам условно. Кроме того, обоим назначен совокупный штраф в размере $200 тыс.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, попросившей не назначать реальный срок Роналдиньо и его брату. Теперь они могут вернуться в Бразилию.

Напомним, 5 марта Роналдиньо и его брат были арестованы в Парагвае. Причиной стали поддельные паспорта, которые они предъявили в аэропорту Асунсьона. Прокуратура Парагвая выписала ордер на их арест. Но затем они были освобождены из тюрьмы и помещены под домашний арест в одной из гостиниц Асунсьона.

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