Эдмонтон, Канада, , 08:36 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» во втором матче полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 5:2.

К середине второго периода хоккеисты «Колорадо» забросили две шайбы, отличились нападающие Натан Маккиннон и Микко Рантанен.

После этого «Даллас» смог забить четыре гола. Точными бросками отметились форварды Джо Павелски, Радек Факса, Александр Радулов и Эса Линделль. Завершил разгром Джейми Олексяк, забросивший шайбу в третьем периоде в пустые ворота.

Таким образом, «Даллас» закрепил своё преимущество в серии: 2−0.

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