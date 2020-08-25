Торонто, Канада, , 08:27 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в первом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В первом периоде счёт открыл защитник «Айлендерс» Энди Грин. Остальные шайбы были заброшены в третьем периоде: форварды Жан-Габриэль Пажо, Андерс Ли довели счёт до крупного, а защитник Девон Тэйвз оформил разгром, забив в пустые ворота.

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отыграл на ноль, отразив 29 бросков по своим воротам.

Таким образом, «Айлендерс» вышли вперёд в серии: 1−0.

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