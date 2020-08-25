Кингстон, , 06:38 — REGNUM Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт заразился коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава Ямайки.

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По данным ведомства, тест на COVID-19 у знаменитого спортсмена показал положительный результат. Теперь Болт находится на самоизоляции. Других подробностей о состоянии здоровья спортсмена не сообщается.

Напомним, 33-летний легкоатлет Усэйн Болт по-прежнему удерживает титул самого быстрого человека в истории. Он установил мировой рекорд в 9,58 секунды на дистанции 100 метров в 2009 году, который до сих пор не побит.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года Уэйн Болт стал отцом — его девушка родила первенца.

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