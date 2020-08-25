Ростов-на-Дону, , 00:05 — REGNUM Главный тренер женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Пер Юханссон, о назначении которого стало известно 24 августа, считает своих подопечных лучшей командой в мире. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской дружины.

«Думаю, это лучший шанс в моей жизни для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Да, у меня есть «бронза» главного европейского клубного турнира вместе с «Бухарестом» (Румыния). Но «Ростов-Дон» — один из лучших клубов в мире. И я, получив такой шанс, просто не мог им не воспользоваться. <…> «Ростов-Дон» — клуб, который ставит своей задачей победу во всех турнирах. И я тоже хочу побеждать, и именно поэтому я еду в Россию, ведь «Ростов-Дон» — это команда, которая может побеждать», — отметил наставник.

Юханссон также обратил внимание на то, что вместе с игроками продолжит развивать ту систему, которую построил его предшественник Амброс Мартин. Испанского специалиста он считает лучшим тренером в мировом женском гандболе.

ИА REGNUM напоминает, что об уходе испанского тренера Амброса Мартина стало известно в конце июля 2020 года. Он объяснил своё решение желанием быть ближе к семье. Однако испанский специалист продолжит возглавлять тренерский штаб сборной России по гандболу.

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