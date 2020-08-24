Мюнхен, Германия, , 21:50 — REGNUM Бывшая команда Альфонсо Дэвиса «Ванкувер Уайткепс» получит 500 тысяч евро в качестве бонусов от «Баварии» за успешное выступление своего воспитанника.

Согласно информации портала MLSSoccer, бонусы были прописаны в трансферном соглашении между клубами, когда в 2018 году «Бавария» заплатила 10 миллионов евро в качестве компенсации за переход канадского вундеркинда.

Напомним, что ранее «Бавария» обыграла в финале Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» со счетом 1:0. Таким образом, 19-летний Дэвис стал обладателем требла в составе мюнхенской «Баварии», выиграв Лигу чемпионов, а также чемпионат и кубок страны.