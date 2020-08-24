Токио, , 21:20 — REGNUM Компания Konami на своем официальном сайте представила обложку нового спортивного симулятора Pro Evolution Soccer 2021.

Лицами игры стали защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис, нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, а также главные футболисты текущего столетия — форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Впервые в истории спортивных симуляторов на обложке вместе оказались Роналду и Месси.

Напомним, что в этом году PES будет представлен в качестве обновления к предыдущей части. Релиз глобального обновления назначен на 15 сентября.